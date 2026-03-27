La nazionale francese si impone 2-1 in un'amichevole negli Stati Uniti contro il Brasile, che non riesce a trovare il pareggio. Mbappé si distingue come protagonista, mentre Bremer segna per i verdeoro. La partita si è conclusa con i francesi in dieci uomini nella seconda metà a causa dell'espulsione di Upamecano.

È stato un assaggio di Mondiale, anche piuttosto ghiotto visti i valori in campo. Ma l'amichevole di Boston porta indicazioni positive soprattutto per la Francia vice-campione del Mondo di Didier Deschamps. E qualche dubbio in più per la Seleçao di Carlo Ancelotti, alla terza sconfitta su nove gare da c.t. dei Verdeoro puniti dalle reti di Mbappé e Ekitike, nonostante l'espulsione di Upamecano, in avvio di ripresa. E nonostante il gol, ma ottenuto solo con un uomo in più, a firma del bianconero Bremer. Negli States l'amichevole finisce 2-1 per i Bleus. L'aria di mondiale accende comunque la gara, subito intensa, e in linea con le previsioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bremer c'è (e segna), il Brasile no: la Francia vince l'amichevole negli States contro Ancelotti

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