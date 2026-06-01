Il Brasile ha battuto il Panama con il punteggio di 6-2 in un'amichevole. Il difensore della Juventus è entrato in campo nel secondo tempo. Non ci sono altre informazioni sui singoli interventi o sulla sua performance.

di Francesco Spagnolo Buona la prestazione in amichevole del Brasile contro il Panama. Per Bremer ingresso nel secondo tempo. Ecco come ha giocato. Il percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali è iniziato nel migliore dei modi per la nazionale verdeoro. Nella suggestiva cornice di un Maracanà gremito da ben 72mila spettatori, la selezione guidata dal commissario tecnico Carlo Ancelotti ha affrontato Panama in un test amichevole di lusso. Trattandosi di due compagini già matematicamente qualificate alla fase finale della rassegna iridata, la sfida ha rappresentato un vero e proprio antipasto della Coppa del Mondo, regalando spettacolo e un totale di ben otto reti complessive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il Brasile vince 6-2 contro il Panama in amichevole: Bremer è entrato nella ripresa. Come è andata per il difensore della Juve

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