La Juventus propone un rinnovo di contratto a metà dell’attuale, ma il giocatore non ha ancora preso una decisione. La società punta a mantenere l’attaccante, che per ora non ha dato segnali di accettare o rifiutare l’offerta. La trattativa resta in sospeso, mentre il giocatore continua a valutare le proposte di altri club europei. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

La Juventus ha messo al centro della propria agenda il rinnovo di Dusan Vlahovic, considerato la priorità assoluta per non smantellare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il contratto dell’attaccante serbo scadrà alla fine di giugno e, sebbene i margini per trovare un accordo ci siano ancora, la trattativa resta complessa. Il giocatore sta continuando ad ascoltare le proposte dei dirigenti bianconeri, ma l’ostacolo principale è legato alle cifre del nuovo accordo, che prevedono un drastico ridimensionamento dei parametri economici rispetto al passato. Nonostante il regolamento gli consentisse di stringere accordi ufficiali con altri club già a partire dal mese di febbraio, l’ex centravanti della Fiorentina ha deciso di congelare ogni offerta alternativa per dare la precedenza assoluta alla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Il bivio di Dusan Vlahovic: la Juventus offre la metà, ma il serbo congela l’Europa

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Dusan Vlahovic All 66 Goals For Juventus So Far | With Commentary - HD

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