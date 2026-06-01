Il biondo platino del Leverkusen strega la Serie A ma i 30 milioni fissati da chi vende gelano Roma e Napoli

Il giocatore bosniaco del Leverkusen ha annunciato di voler trasferirsi in Italia questa estate. La richiesta di circa 30 milioni di euro da parte del club tedesco ha bloccato le trattative con Roma e Napoli, che hanno mostrato interesse. La società tedesca non ha ancora accettato l’offerta, mentre le due italiane sono ferme sulla cifra richiesta. Nessuna delle parti ha comunicato ulteriori sviluppi sulle trattative.

Il talento bosniaco Kerim Alajbegovic ha deciso di mettere l’ Italia in cima ai suoi pensieri per il futuro professionale, forzando la mano con il Bayer Leverkusen per ottenere il trasferimento in Serie A durante l’imminente sessione estiva di mercato. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante esterno classe 2007 considera il nostro Paese la destinazione ideale per completare il percorso di crescita intrapreso in Germania. Una preferenza netta che ha subito riacceso i radar dei principali club della massima serie, pronti a cogliere l’opportunità di assicurarsi uno dei profili giovani più interessanti del panorama calcistico europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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