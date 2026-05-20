Chi è Issa Doumbia il talento italiano che il Venezia vende a 25 milioni e non vedrà la Serie A

Issa Doumbia è un centrocampista italiano nato nel 2003. A 22 anni ha raggiunto la Serie A, partecipando alle partite del suo club in campionato e in competizioni europee. Recentemente, il club di appartenenza ha deciso di cederlo a una cifra di 25 milioni di euro. Tuttavia, l’accordo prevede che Doumbia non giocherà nella prossima stagione in Serie A, né con la sua attuale squadra né con la nuova.

Issa Doumbia è un centrocampista italiano classe 2003 che a 22 anni ha conquistato la Serie A e il calcio europeo. Il Venezia l'ha ormai venduto all'estero per una pioggia di milioni. Il giocatore rappresenta il futuro anche per la Nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Issa Doumbia nel mirino: anche il Napoli sul talentoIl Napoli continua a guardare con attenzione ai profili giovani e di prospettiva.

Calciomercato Milan, nel mirino Issa Doumbia: ecco chi è, ruolo, prezzo e numeri in Serie BMancano sempre meno partite al termine della stagione e il Milan ha iniziato seriamente a lavorare per il calciomercato.

Negócio chiuso: lo Sporting garantisce il contratto di Issa Doumbia reddit

Issa Doumbia è ad un passo dal trasferimento allo Sporting Lisbona per 23 milioni di euro (bonus inclusi). Sono già stati concordati i termini personali tra lo Sporting e il centrocampista per un contratto fino al 2031. Fonte: Nicolò Schira x.com

Calciomercato Venezia: piace Fullkrug per l'attacco, Doumbia verso lo SportingIssa Doumbia è invece sempre più vicino allo Sporting. Il suo arrivo al club portoghese è infatti in chiusura per 20 milioni di euro più 3 di bonus garantiti e altri 3 al raggiungimento di obiettivi p ... sport.sky.it

Chi è Issa Doumbia, il talento italiano che il Venezia vende a 25 milioni e non vedrà la Serie AIssa Doumbia è un centrocampista italiano classe 2003 che a 22 anni ha conquistato la Serie A e il calcio europeo ... fanpage.it