Un’occhiata al Circo Massimo ancora inondato di luce, poi sguardo fisso al grande schermo a un passo dall’arrivo. Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, segue con la massima attenzione la volata finale di questo Giro d’Italia numero 109. E quando Jonathan Milan taglia per primo il traguardo stringe il pugno, sorride e festeggia con il vicepremier Tajani e con Vincenzo Nibali. “Sono contento per lui, ha fatto proprio una bella volata. È il quinto italiano a vincere una tappa di questo Giro, ma ci sono stati diversi talenti che si sono distinti, da Piganzoli a Ciccone”. E su Vingegaard: “È stato uno spettacolo. Ha dato una dimostrazione incredibile di forza, ha avuto sempre tutto sotto controllo, ma vivendo la gara con serenità e naturalezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il bilancio di Cairo: "Dieci anni unici. Quante emozioni in mezzo alla gente"

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