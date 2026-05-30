Villoresi quante emozioni sul palco Dieci show per sorridere e riflettere

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Teatro Villoresi ha annunciato il calendario della stagione 2026-2027, composta da dieci spettacoli. Le rappresentazioni sono previste per intrattenere e far riflettere il pubblico, offrendo momenti di emozione e divertimento. La programmazione include vari eventi teatrali distribuiti nel corso dell’anno, senza specificare i titoli o le date precise. L’obiettivo dichiarato è proporre un’offerta diversificata che coinvolga gli spettatori in diverse occasioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dieci spettacoli per sorridere, emozionarsi e riflettere: è il programma del Teatro Villoresi per la stagione 2026-2027. "Ogni anno - anticipa il direttore artistico Gennaro D’Avanzo - penso a un tema. Nella prossima stagione saranno gli “incontri” che generano passione, inganno e divertimento intelligente". Si comincia con Marco Cavallaro e il suo “Se ti sposo mi rovino”(24 e 25 ottobre), il racconto di un ricco gigolò che sposa tutte le donne che incontra in vacanza e il suo maggiordomo si trova a gestire le situazioni imbarazzanti. Il balletto di Milano, compagnia di balletto classico e neoclassico acclamata in tutta Europa, torna con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

villoresi quante emozioni sul palco dieci show per sorridere e riflettere
© Ilgiorno.it - Villoresi, quante emozioni sul palco. Dieci show per sorridere e riflettere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serata benefica e inclusiva a teatro. Sul palco ’Emozioni contagiose’

Emozioni in musica. Sul palco grandi artisti italiani e internazionaliA maggio si sono svolti numerosi concerti con artisti italiani e internazionali, offrendo spettacoli dal vivo di vario genere musicale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web