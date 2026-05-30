villoresi quante emozioni sul palco dieci show per sorridere e riflettere

Il Teatro Villoresi ha annunciato il calendario della stagione 2026-2027, composta da dieci spettacoli. Le rappresentazioni sono previste per intrattenere e far riflettere il pubblico, offrendo momenti di emozione e divertimento. La programmazione include vari eventi teatrali distribuiti nel corso dell’anno, senza specificare i titoli o le date precise. L’obiettivo dichiarato è proporre un’offerta diversificata che coinvolga gli spettatori in diverse occasioni.

Dieci spettacoli per sorridere, emozionarsi e riflettere: è il programma del Teatro Villoresi per la stagione 2026-2027. "Ogni anno - anticipa il direttore artistico Gennaro D’Avanzo - penso a un tema. Nella prossima stagione saranno gli “incontri” che generano passione, inganno e divertimento intelligente". Si comincia con Marco Cavallaro e il suo “Se ti sposo mi rovino”(24 e 25 ottobre), il racconto di un ricco gigolò che sposa tutte le donne che incontra in vacanza e il suo maggiordomo si trova a gestire le situazioni imbarazzanti. Il balletto di Milano, compagnia di balletto classico e neoclassico acclamata in tutta Europa, torna con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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