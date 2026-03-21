Dieci anni di emozioni in scena | al teatro Masaccio arriva 10 anni Tutto Paro - Best of comedy drama & musical

Al teatro Masaccio di Arezzo, il 20 marzo 2026, si terrà uno spettacolo intitolato “10 anni Tutto Paro - Best of comedy, drama & musical” che celebra un decennio di performance. La serata vede coinvolte diverse compagnie teatrali e artisti locali, pronti a portare sul palco un mix di generi e emozioni. L’evento si svolge a San Giovanni Valdarno, dove l’intera comunità si prepara ad assistere a una serata di intrattenimento e condivisione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere una serata all’insegna dello spettacolo e della condivisione. Giovedì 30 aprile, alle 21,15, il palcoscenico del teatro Masaccio ospiterà “ 10 anni Tutto Paro - Best of comedy, drama & musical”, uno spettacolo che celebra i dieci anni di attività targati Paro Paro. Un traguardo importante, quello raggiunto dall’associazione, che dal 2016 anima la scena culturale con produzioni originali capaci di spaziare tra generi diversi. Proprio da quella prima battuta, “Paro Paro”, prende vita uno spettacolo inedito e in parte autobiografico, che ripercorre i momenti più significativi di dieci anni di attività artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci anni di emozioni in scena: al teatro Masaccio arriva “10 anni Tutto Paro - Best of comedy, drama & musical” Articoli correlati L’associazione culturale Paro Paro di San Giovanni in scena al teatro ModernoArezzo, 15 gennaio 2026 – Divertimento assicurato con la commedia brillante in tre atti “Per disgrazia ricevuta”. Gigi & Ross, 25 anni di risate in scena al New Teatro Troisi con “Bombask!”Al New Teatro Troisi prosegue la stagione artistica nel segno della comicità più riconoscibile e popolare, quella che sa raccontare il tempo presente... Una raccolta di contenuti su Tutto Paro Discussioni sull' argomento Teatro Masaccio: 10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical; Dieci anni del concorso di poesia in spagnolo: 130 testi in gara sul legame uomo e natura; Eventi segnalati dai Comuni; Ecco Clown Family, quando la solidarietà ha il naso rosso. Dieci anni di emozioni in scena: al teatro Masaccio arriva 10 anni Tutto Paro - Best of comedy, drama & musicalArezzo, 20 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere una serata all’insegna dello spettacolo e della condivisione. Giovedì 30 aprile, alle 21,15, il palcoscenico del teatro Masaccio ... lanazione.it Teatro Masaccio: 10 anni Tutto Paro - Best of comedy, drama & musical facebook