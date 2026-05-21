Mercato Inter il Bayern Monaco piomba su Bisseck | i nerazzurri studiano le alternative e spuntano due nomi

Il Bayern Monaco ha manifestato interesse per il difensore in forza al mercato Inter, concentrando la sua attenzione su Bisseck. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per sostituire il giocatore in caso di cessione, con due nomi che risultano essere le prime alternative. La trattativa tra il club tedesco e il calciatore è ancora in fase iniziale, mentre l’Inter monitora attentamente la situazione e prepara le risposte possibili. La strategia di mercato del club nerazzurro si concentra anche su altri profili difensivi.

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