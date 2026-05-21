Mercato Inter il Bayern Monaco piomba su Bisseck | i nerazzurri studiano le alternative e spuntano due nomi
Il Bayern Monaco ha manifestato interesse per il difensore in forza al mercato Inter, concentrando la sua attenzione su Bisseck. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per sostituire il giocatore in caso di cessione, con due nomi che risultano essere le prime alternative. La trattativa tra il club tedesco e il calciatore è ancora in fase iniziale, mentre l’Inter monitora attentamente la situazione e prepara le risposte possibili. La strategia di mercato del club nerazzurro si concentra anche su altri profili difensivi.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, il Bayern Monaco punta forte su Bisseck e il club nerazzurro studia già le possibili alternative: due i nomi per sostituirlo. La difesa dell’Inter si prepara a cambiare radicalmente volto in vista della prossima stagione sportiva. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, sono ormai certi della partenza sia Francesco Acerbi che Matteo Darmian, entrambi arrivati alla naturale scadenza del loro contratto. Ma i colpi di scena per lo scacchiere tattico di Cristian Chivu potrebbero non finire qui. Anche il centrale tedesco Yann Bisseck è entrato nella lista dei possibili sacrificabili, a patto che sul tavolo della dirigenza arrivino offerte congrue, a partire da 40 milioni di euro in su. 🔗 Leggi su Internews24.com
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