300 mila euro per il restauro e 100 anni di storia | Lugo si prepara a celebrare il grande museo Baracca

A cento anni dalla sua apertura, il museo dedicato all'aviatore è pronto a essere riqualificato con un investimento di 300 mila euro destinato al restauro. La struttura, che rappresenta un punto di riferimento storico e culturale per la città, si prepara a festeggiare questa ricorrenza, mantenendo vivo il ricordo di un passato che ha segnato la storia locale e nazionale. La celebrazione si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio museale.

A cento anni da quel 16 giugno 1926, data della sua prima inaugurazione, Lugo celebra uno dei suoi luoghi simbolo: il museo Baracca. Con un ricco calendario di iniziative la città riporterà al centro la storia e la memoria della rocca estense con concerti, mostre, spettacoli, convegni e cerimonie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Bertinoro si prepara a celebrare i 100 anni della Festa dell’Ospitalità con una grande estate di eventiA Bertinoro, quest’anno, il numero 100 si scrive con la Colonna degli Anelli e il simbolo dell’infinito, perché l’ospitalità è per sempre. Lugo: 100 anni di vita, la storia di Margherita CastrucciIn un’Emilia-Romagna che spesso si definisce per la sua potenza produttiva e la sua capacità di innovazione, c’è una forma di resilienza che... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lugo, Avis presenta in piazza la nuova plasmoteca mobile; Ricostruzione lungo Lamone, Senio e Santerno: 80 milioni di lavori realizzati e altrettanti fra cantieri in corso e progetti; Auditorium, il termine dei lavori slitta a fine anno; Sorteggiati i gironi del Kids Foot 2026: oltre 300 giovani attesi al Muccinelli di Lugo. Scopri l'ordine del giorno sul sito https://www.comune.lugo.ra.it/Novita/Comunicati/Convocazione-consulta-di-Lugo-Nord4 - facebook.com facebook