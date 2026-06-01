Il 4 giugno apre la nuova Biblioteca Dante | festa di quartiere tutto il giorno

Da ilpiacenza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova Biblioteca comunale Dante di Piacenza aprirà giovedì 4 giugno alle 11. La cerimonia di inaugurazione vedrà la presenza del presidente della regione Emilia-Romagna e della sindaca. La giornata sarà dedicata a una festa di quartiere che coinvolgerà la comunità per tutto il giorno. La biblioteca sarà accessibile a partire dalla mattina, con attività e iniziative previste durante l’intera giornata.

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La nuova Biblioteca comunale Dante di Piacenza aprirà ufficialmente le porte giovedì 4 giugno alle 11, alla presenza del presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e della sindaca Katia Tarasconi. L'inaugurazione si terrà al civico 46 di viale Alighieri, dove sorge il nuovo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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