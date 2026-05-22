A Milano, il quartiere Brera apre i suoi palazzi più nascosti al pubblico per un giorno, permettendo di visitare ambienti di solito chiusi al pubblico. L'iniziativa permette di scoprire gli spazi interni di alcuni edifici storici del quartiere, solitamente riservati a usi privati o istituzionali. L’evento coinvolge vari edifici, offrendo l’opportunità di vedere da vicino dettagli e ambienti che non sono accessibili durante le visite tradizionali. La giornata mira a far conoscere aspetti meno noti di questa zona della città.

Un’Italia che si racconta dall’interno. Non dalle facciate, non dalle vetrine dei musei, non dai cartelloni turistici. Ma dai cortili nascosti, dai giardini silenziosi, dagli atri marmorei che per trecento e più giorni all’anno restano celati dietro portoni chiusi. Domenica 24 maggio 2026, Milano torna a spalancare le sue porte più segrete: torna “Cortili Aperti”, l’appuntamento annuale che da oltre venticinque anni trasforma il cuore della città in un museo diffuso e gratuito, dove il patrimonio storico privato smette di essere tale e diventa esperienza collettiva. Brera come non l’avete mai vista: cortili, atri e giardini oltre i portoni. Chi conosce il quartiere di Brera lo conosce di giorno, tra i dehors dei caffè e le gallerie d’arte di via Fiori Chiari. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Milano apre i suoi portoni: i palazzi segreti del quartiere Brera accessibili a tutti per un giorno

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TRENI SUBURBANI nel PASSANTE DI MILANO alla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI SOTTERRANEA

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