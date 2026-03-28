Sondaggi politici primarie del centrosinistra | Conte avanti ma oltre la metà degli elettori non voterebbe

Un sondaggio condotto tra il 23 e il 24 marzo mostra una situazione ancora incerta nelle primarie del centrosinistra. Giuseppe Conte si trova in testa, seguito dalla sindaca di Genova e da Elly Schlein. Tuttavia, più della metà degli elettori dichiarano che non voterebbero, indicando una significativa quota di astensionisti potenziali.

Il sondaggio Only Numbers del 23-24 marzo fotografa una leadership ancora fluida: Giuseppe Conte in testa, la sindaca di Genova Silvia Salis davanti a Elly Schlein, ma con un'astensione potenziale che supera il 50%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Sondaggi politici, chi vincerebbe le primarie del centrosinistra?Mentre nel centrosinistra si discute delle modalità per designare il leader della coalizione – con le primarie che sembrano essere la via più...

Sondaggi, Conte in vantaggio su Schlein nelle possibili primarie del centrosinistraSe si votasse oggi per le primarie del campo progressista, sarebbe Giuseppe Conte a partire in vantaggio.

Contenuti e approfondimenti su Sondaggi politici

Temi più discussi: Sondaggi politici, chi vincerà le primarie del campo largo: Conte in vantaggio su Schlein; Primarie centrosinistra, da Schlein e Conte a Ruffini e Salis: chi sarebbe il favorito contro Giorgia Meloni; Sondaggi politici, Conte favorito alle primarie con il 36,1%: il consenso si sposta dopo il Referendum; Conte sfratta Meloni e sfida Schlein alle primarie: i sondaggi gelano la segretaria del Pd.

Conte vs Schlein: cosa dicono i primi sondaggi sulle primarie del centrosinistra? Ecco il nome da battereSondaggi primarie centrosinistra 2026: Conte in testa su Schlein, tutti i numeri e gli scenari di voto del campo largo. tag24.it

Sondaggi politici 2026 | Cala Meloni, non il Centrodestra: Pd 22%. Primarie Campo Largo, Conte +5% su SchleinSondaggi politici Noto dopo risultati Referendum, con il calo di FdI che non pesa sul Centrodestra: salgono le sinistre ma col rebus primarie ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde ancora voti: un elettore su due non ha nessuna fiducia in Meloni x.com

Sondaggi politici, le intenzioni di voto: FdI regge, il Pd cresce, Lega in recupero | DATI - facebook.com facebook