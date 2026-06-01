Vento forte il 2 giugno scatta l' allerta in collina | nella zona montana è di livello arancione

Il 2 giugno è prevista un’allerta di livello arancione per vento forte nella zona montana della provincia di Forlì-Cesena, mentre quella gialla riguarda le aree collinari. La protezione civile ha diffuso il bollettino, indicando condizioni di vento intenso che potrebbero causare disagi e potenziali rischi nelle aree interessate. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La situazione viene monitorata e si consiglia prudenza ai cittadini.

Allerta di livello arancione per vento nella zona montana della provincia di Forlì-Cesena, e di livello giallo per la zona collinare. Nell'avviso si legge: “Per la giornata di martedì 2 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forte maltempo in Umbria, scatta l’allerta arancione per vento forte e neve: le zone a rischioIl maltempo si è abbattuto sull'Umbria, portando nevicate intense e venti che hanno raggiunto i cento chilometri orari.

Dopo la pioggia scatta l'allerta arancione per vento forteDopo le piogge, è stata diramata un'allerta arancione per vento forte nelle zone del Lecchese.

Temi più discussi: Maltempo in arrivo: 48 ore di temporali, vento forte e rischio grandine; Maltempo a Milano, forte pioggia, vento e grandine sulla città; Grandine, temporali e vento forte, allerta gialla in Veneto. E ponte del 2 giugno a rischio maltempo: le previsioni; Caldo intenso e aria fredda, mix esplosivo: Possibile grandine di grosse dimensioni, fulmini e vento.

#Maltempo, in 2 giorni effettuati dai #vigilidelfuoco di #Verona 100 interventi di soccorso per danni connessi al forte vento e alla pioggia. La maggior parte di questi in zona città e Bassona [ #13maggio 16:30] x.com

Le #PrevisioniMeteo in Sicilia 27 Maggio 2026 di GLOBUS Television #meteo #MeteoSicilia #news #tutti #Clima #temperature #sicilia reddit

Super maltempo, grandine e trombe d’aria il 2 GiugnoSi avvicina il 2 giugno e le previsioni meteo diventano sempre più eclatanti. Per molte regioni non ci sarà alta pressione e bel tempo, ma tempo da lupi. meteogiornale.it

Maltempo in arrivo: 48 ore di temporali, vento forte e rischio grandineTemporali, vento forte e grandinate in arrivo sull’Italia per 48 ore. Calo del caldo africano ma afa elevata e rischio piogge nel Ponte del 2 Giugno ... interris.it