Vento forte il 2 giugno scatta l' allerta in collina | nella zona montana è di livello arancione

Da cesenatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno è prevista un’allerta di livello arancione per vento forte nella zona montana della provincia di Forlì-Cesena, mentre quella gialla riguarda le aree collinari. La protezione civile ha diffuso il bollettino, indicando condizioni di vento intenso che potrebbero causare disagi e potenziali rischi nelle aree interessate. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La situazione viene monitorata e si consiglia prudenza ai cittadini.

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Allerta di livello arancione per vento nella zona montana della provincia di Forlì-Cesena, e di livello giallo per la zona collinare. Nell'avviso si legge: “Per la giornata di martedì 2 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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