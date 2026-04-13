Maltempo | nove regioni in allerta per temporali Puglia | codice giallo per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Nove regioni italiane sono sotto allerta per temporali, coinvolgendo principalmente Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. La Protezione civile ha emesso un allarme per condizioni meteorologiche avverse, con previsioni che segnalano temporali diffusi e, in alcune zone, venti fino a burrasca forte e mareggiate. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti per gestire eventuali conseguenze.

Oggi allerta per temporali in nove regioni d’Italia: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: nove regioni in allerta per temporali. Puglia: codice giallo per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: nove regioni in allerta per temporali. Puglia: codice giallo per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche vento fino a burrasca e mareggiateIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore.