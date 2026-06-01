I soldi destinati ai migranti in Campania sono stati usati per viaggi e acquisti di beni di lusso. Una donna è stata violentata e si cercano ancora l’aggressore. In giornata si è verificato anche un incidente stradale in via Cupa, vicino al parcheggio della chiesa del Gesù Misericordioso.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 31 maggio 2026. Avellino – Un incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi in via Cupa, nei pressi del parcheggio della chiesa del Gesù Misericordioso. Per cause ancora in fase di accertamento, una Mercedes Classe A e un suv sono entrati in collisione dando origine a un impatto particolarmente violento. (LEGGI QUI) Benevento – Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per gli immigrati destinando poi il denaro a scopi personali, come viaggi, soggiorni e accessori di lusso: ammonta a oltre 1,3 milioni di euro il danno erariale che i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Benevento e la Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti contestano a otto persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: soldi per i migranti utilizzati per viaggi e beni di lusso. Donna violentata, si cerca l’aggressore

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