Ieri in Campania | soldi per i migranti utilizzati per viaggi e beni di lusso Donna violentata si cerca l’aggressore

Da anteprima24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I soldi destinati ai migranti in Campania sono stati usati per viaggi e acquisti di beni di lusso. Una donna è stata violentata e si cercano ancora l’aggressore. In giornata si è verificato anche un incidente stradale in via Cupa, vicino al parcheggio della chiesa del Gesù Misericordioso.

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Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 31 maggio 2026. Avellino – Un incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi in via Cupa, nei pressi del parcheggio della chiesa del Gesù Misericordioso. Per cause ancora in fase di accertamento, una Mercedes Classe A e un suv sono entrati in collisione dando origine a un impatto particolarmente violento. (LEGGI QUI) Benevento – Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per gli immigrati destinando poi il denaro a  scopi personali,  come  viaggi, soggiorni  e  accessori  di  lusso:  ammonta a oltre  1,3 milioni  di  euro  il  danno erariale  che i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di  Benevento  e la  Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti  contestano a otto persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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