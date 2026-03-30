L'album “Arirang” dei BTS ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard Hot 200 al momento del suo debutto. Si tratta della settima volta in cui il gruppo si posiziona al primo posto di questa classifica con un loro album. La pubblicazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei fan internazionali.

Arirang, album che ha riportato i BTS sulle scene musicali, ha debuttato in vetta alla classifica degli album Billboard Hot 200, portando il gruppo kpop per la settima volta al primo posto. Il primo posto del nono lavoro in studio della band, segue le precedenti #1 dei BTS, Proof (2022), Be (2020), Map Of The Soul: 7 (2020), Map Of The Soul: Persona (2019), Love Yourself ‘Answer’ (2018) e Love Yourself ‘Tear’ (2018). Il nuovo lavoro in studio pubblicato il 20 marzo, apre con 641.000 unità di album equivalenti, ottenendo la settimana più grande per un album di un gruppo da quando la classifica ha iniziato a misurare per unità nel dicembre 2014. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Arirang”, l’album dei BTS debutta al primo posto della Classifica Billboard

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