Drake eguaglia il record di Taylor Swift per il maggior numero di album al primo posto della Billboard 200 tra gli artisti solisti
Drake ha raggiunto il suo quindicesimo album al primo posto della Billboard 200, eguagliando il record di Taylor Swift tra gli artisti solisti. Il nuovo album, Iceman, è entrato in vetta alla classifica il 30 maggio, confermando il suo successo. Con questa conquista, Drake si posiziona al pari di Swift per il maggior numero di debutti in vetta tra artisti solisti. La classifica viene aggiornata settimanalmente e riflette le vendite e lo streaming degli album.
Grazie al debutto di Iceman alla prima posizione della Billboard 200 (datata 30 maggio), Drake ha conquistato il suo quindicesimo album in vetta alla classifica. Il rapper canadese ha raggiunto, così, il record di Taylor Swift per il maggior numero di primi posti tra gli artisti solisti. I due musicisti sono preceduti solo dai Beatles, che detengono il record assoluto, con diciannove album al primo posto; subito dopo di loro c’è Jay-Z, “fermo” a quattordici dischi. La classifica Billboard 200 elenca gli album più popolari della settimana negli Stati Uniti, basandosi su un consumo multimetrico misurato in unità equivalenti di LP, elaborato da Luminate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Drake and Taylor Swift trade songs for an Apple Music commercial
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