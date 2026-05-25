drake eguaglia il record di taylor swift per il maggior numero di album al primo posto della billboard 200 tra gli artisti solisti

Notizia in breve

Drake ha raggiunto il suo quindicesimo album al primo posto della Billboard 200, eguagliando il record di Taylor Swift tra gli artisti solisti. Il nuovo album, Iceman, è entrato in vetta alla classifica il 30 maggio, confermando il suo successo. Con questa conquista, Drake si posiziona al pari di Swift per il maggior numero di debutti in vetta tra artisti solisti. La classifica viene aggiornata settimanalmente e riflette le vendite e lo streaming degli album.