I trasferimenti degli insegnanti dovrebbero basarsi solo sul punteggio distanza reale casa-lavoro e precedenze limitate Lettera

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La pubblicazione degli esiti delle procedure di mobilità dei docenti è avvenuta pochi giorni fa in tutta Italia. Le regole attuali prevedono che i trasferimenti siano determinati esclusivamente dal punteggio, dalla distanza reale tra casa e scuola e da precedenze limitate. La lettera inviata da un rappresentante sindacale evidenzia che tali criteri dovrebbero essere gli unici a guidare le assegnazioni, senza considerare altri fattori. La procedura riguarda tutti i docenti coinvolti nelle domande di trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

inviata da Enrico Lombardi – Anche quest’anno, pochi giorni fa, sono stati pubblicati in tutta Italia gli esiti delle procedure di mobilità dei docenti, o, come vengono comunemente chiamati, i trasferimenti. Anche questa volta non ho ottenuto il trasferimento. È stato però proprio quest’anno che ho scoperto un meccanismo contorto e, a mio avviso, profondamente illogico che sta alla base di questa imponente procedura amministrativa. Sono un professore di ruolo da quattro anni. Vivo e lavoro a Brescia, ma la mia sede di servizio si trova in un comune distante circa 25 km da casa mia. La mattina, se tutto va bene, occorrono circa 40 minuti per raggiungerla; quando il traffico è particolarmente intenso, anche un’ora. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Domanda di mobilità 2026 degli insegnanti, specializzazione sostegno e abilitazioni non danno punteggioÈ stata pubblicata la domanda di mobilità per il 2026 rivolta ai docenti di ruolo, con istruzioni dettagliate sulla compilazione per trasferimenti...

Mobilità docenti 2026, pubblicati i trasferimenti e i passaggi. Ecco le fasi, le precedenze e l’ordineSono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per il 2026.

Argomenti più discussi: Mobilità scuola 2026/2027: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti; Agrigento, scuola. Ecco i trasferimenti e i passaggi dei docenti: i bollettini mobilità 2026/2027.

lettera i trasferimenti degli insegnantiMobilità docenti 2026/2027, pubblicati gli esiti: come controllare trasferimenti e passaggi di ruolo e cosa fare in caso di erroriSono online gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. Ecco come verificare trasferimenti e passaggi di ruolo, come funziona l’algoritmo e quando presentare reclamo. panorama.it

Esiti mobilità docenti 2026: 59.000 trasferimenti, 47.000 cattedre vacanti nella scuolaCon la pubblicazione degli esiti della mobilità dei docenti 2026, arriva la quantificazione dei posti liberi nella scuola per le assunzioni 2026 ... notiziariofinanziario.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web