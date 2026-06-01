I trasferimenti degli insegnanti dovrebbero basarsi solo sul punteggio distanza reale casa-lavoro e precedenze limitate Lettera

La pubblicazione degli esiti delle procedure di mobilità dei docenti è avvenuta pochi giorni fa in tutta Italia. Le regole attuali prevedono che i trasferimenti siano determinati esclusivamente dal punteggio, dalla distanza reale tra casa e scuola e da precedenze limitate. La lettera inviata da un rappresentante sindacale evidenzia che tali criteri dovrebbero essere gli unici a guidare le assegnazioni, senza considerare altri fattori. La procedura riguarda tutti i docenti coinvolti nelle domande di trasferimento.

inviata da Enrico Lombardi – Anche quest’anno, pochi giorni fa, sono stati pubblicati in tutta Italia gli esiti delle procedure di mobilità dei docenti, o, come vengono comunemente chiamati, i trasferimenti. Anche questa volta non ho ottenuto il trasferimento. È stato però proprio quest’anno che ho scoperto un meccanismo contorto e, a mio avviso, profondamente illogico che sta alla base di questa imponente procedura amministrativa. Sono un professore di ruolo da quattro anni. Vivo e lavoro a Brescia, ma la mia sede di servizio si trova in un comune distante circa 25 km da casa mia. La mattina, se tutto va bene, occorrono circa 40 minuti per raggiungerla; quando il traffico è particolarmente intenso, anche un’ora. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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