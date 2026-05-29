Mobilità docenti 2026 pubblicati i trasferimenti e i passaggi Ecco le fasi le precedenze e l’ordine

Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per il 2026. Le procedure sono regolamentate dall'articolo 6 e dall’Allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 202528. Questi documenti stabiliscono le fasi, le modalità operative e l’ordine di precedenza per le operazioni di mobilità. La pubblicazione riguarda le diverse fasi previste e le priorità assegnate ai movimenti tra le diverse aree di insegnamento.

L’articolo 6 e l’Allegato 1 del CCNI 202528 disciplina le fasi e le modalità operative della mobilità del personale docente. Il testo normativo stabilisce una gerarchia precisa sia nei tempi (le tre fasi) che nelle tipologie di movimento (territoriale vs professionale), delineando regole ben precise in caso di domande concomitanti. Attenzione: l’Ordinanza Ministeriale 432026 ribadisce e approfondisce questo meccanismo all’articolo 9, specificando come avviene lo scorrimento degli elenchi ufficiali. Il comma 4 recita testualmente: “Le indicazioni di tipo sintetico . comportano, pertanto, che l’assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità ATA 2026, le info utili per compilare senza errori la domanda

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