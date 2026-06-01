Un pareggio spettacolare tra San Donato e Poggibonsese ha concluso la partita allo stadio di Tavarnelle Val di Pesa, aprendo i tornei giovanili ‘Luciano Lucii’ e ‘Leonardo Pianigiani’. Le due competizioni, dedicate a figure di rilievo nel calcio, sono state inaugurate con questa sfida tra le squadre di giovani calciatori. La partita ha attirato l'attenzione degli spettatori presenti, segnando l'inizio delle gare che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Allo stadio di Tavarnelle Val di Pesa si è alzato il sipario sui tradizionali tornei giovanili ‘Luciano Lucii’ e ‘Leonardo Pianigiani’ per ricordare due importanti figure del mondo calcistico. Lucii è stato fondatore della Scuola Calcio gialloblu e Leonardo Pianigiani l’indimenticabile presidente e promotore della fusione tra il San Donato in Poggio e la Libertas Tavarnelle (anno 2006). Come prologo ai tornei si è svolta la manifestazione denominata ‘Festa Gialloblù’ alla quale hanno partecipato 60 squadre di importanti società delle province di Firenze e Siena con formazioni Esordienti (anni 2013 e 2014), Pulcini (2015-2016), Piccoli Amici (2017 e 2018) e Primi Calci (2019-2020), che ha riscosso un lusinghiero successo di pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I tornei ‘Luciano Lucii’ e ‘Leonardo Pianigiani’. E’ un pareggio spettacolare fra San Donato e Poggibonsese

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