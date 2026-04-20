Il Tour della protesta | in bicicletta per dire stop al cemento fra QT8 San Leonardo e Bonola

Un gruppo di cittadini ha dato il via a un tour in bicicletta tra alcuni quartieri di Milano, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del consumo di suolo e della tutela degli spazi verdi. Durante le tappe, sono stati esposti messaggi contro la cementificazione e a favore della permanenza di impianti sportivi pubblici accessibili a tutti, in particolare ai giovani. L’iniziativa mira a portare l’attenzione su questioni urbanistiche e ambientali che coinvolgono le aree di QT8, San Leonardo e Bonola.

Milano, 20 aprile 2026 – “Basta consumo di suolo, basta distruggere alberi”. Ancora, “che gli impianti sportivi pubblici restino tali, a disposizione degli abitanti, in particolare dei ragazzi”. E “niente più speculazioni edilizie. Bisogna puntare a ristrutturare e assegnare gli oltre 15mila alloggi pubblici popolari sfitti”. Lo hanno chiesto ieri mattina i cittadini di diversi comitati dello spicchio nord ovest della città, toccando i “punti critici” durante una biciclettata di denuncia d al QT8 a San Leonardo. La difesa. Promotori, il Comitato popolare difesa bosco di via Falck e il Comitato Bonola Cefalù Vergiate, con il supporto della Rete dei comitati della Città metropolitana di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Tour della protesta: in bicicletta per dire stop al cemento fra QT8, San Leonardo e Bonola Notizie correlate Catanzaro: stop al cemento, ecco il piano per 3 poli sanitariAndrea Critelli, figura di rilievo nel movimento Nuova Genesi ed ex membro del consiglio comunale, propone a Catanzaro una strategia sanitaria basata... Monza rivoluziona l’urbanistica: stop al cemento, più verde pubblicoIl sindaco Pilotto e l’assessore Lamperti hanno presentato ieri in municipio la nuova variante al Piano di governo del territorio, un progetto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Robert Del Naja dei Massive Attack arrestato alla protesta di Palestine Action a Londra; Firenze, la protesta all’ex Castelnuovo per l’ampliamento dell'hotel Four Season: no ai maxi-lavori aperti con la Scia; TRIESTE | TRAM, PROTESTA 5 STELLE SU DOPPIO BINARIO: PETIZIONE E ACCESSO AGLI ATTI; Protesta a Sigonella: no alla guerra e all'uso della base militare. Il Tour della salute fa tappa a Chioggia con sport e prevenzioneFarà tappa a Chioggia, nel fine settimana, il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. (AN ... ansa.it Tour della Salute 2026: screening gratuiti e villaggi per la prevenzione in 15 cittàIl Tour della Salute 2026 riporta in piazza ambulatori mobili, screening gratuiti e informazione su prevenzione, sport e benessere animale ... tuobenessere.it Il Grand Tour di Ciociariaturismo Il Castello e Borgo di Vicalvi, nel cuore della Valle di Comino. [email protected] facebook