San Donato Tavarnelle-Seravezza 1-1 Un pareggio senza storia Ai playoff derby col Tau

Nel match tra San Donato Tavarnelle e Seravezza terminato con un punteggio di 1-1, nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull'altra. La partita si è giocata con una formazione 4-3-1-2, e sono stati effettuati alcuni cambi nel corso del secondo tempo. Con questo risultato, entrambe le squadre si preparano per i prossimi playoff, dove affronteranno il derby contro il Tau.

san donato tavarnelle 1 seravezza 1 SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Neri; Croce (83’ Leonardi), Perugi, Morelli, Cecchi; Catanese, Falconi (71’ Ronci), Calonaci (45’ Sardilli); Nardella (45’ Gistri), Ciravegna, Loman gino (76’ Rotondo). All. Bagatti. SERAVEZZA (4-3-3) Lagomarsili; Mosti (60’ Ciaravella), Mannucci, Pani, Bajic (58’ Fiore); Pucci, Muhic, M. Tognoni; Camarlinghi (45’ Lepri), Sava (76’ Cini), Mannelli (58’ Lecini). All. Masitto. Arbitro: Mancini di Pistoia. Reti: 23’ M. Tognoni (Ser); 93’ Gistri (SDT). Note: 85’ espulso Torrini (dalla panchina), ammoniti Camarlinghi e Mosti (Ser); angoli 3-3. TAVARNELLE VAL DI PESA – Un pareggio che nulla aggiunge e nulla toglie al Seravezza già sicuro del quinto posto prima dell’inizio dell’ultima giornata di regula season.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Donato Tavarnelle-Seravezza 1-1. Un pareggio senza storia. Ai playoff derby col Tau Notizie correlate San Donato Tavarnelle choc. La classifica inizia a preoccupareSan Donato Tavarnelle 0 Terranova Traiana 1 SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Tampucci; Leonardi, Alfani (61’ Sardilli), Pecchia, Morelli; Torrini,... Leggi anche: Poggibonsi a caccia di punti pesanti. L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tabellino partita San Donato Tavarnelle vs Vivi Altotevere Sansepolcro; Serie D: Pistoiese terza, Prato-Siena ai playoff. Il Poggibonsi aggancia i playout – Classifica e verdetti finali; Tau-Seravezza, è ancora derby nella semifinale playoff; Tau vittoria esterna e chiude secondo, Camaiore playout -. San Donato Tavarnelle-Seravezza 1-1. Un pareggio senza storia. Ai playoff derby col TauSAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Neri; Croce (83’ Leonardi), Perugi, Morelli, Cecchi; Catanese, Falconi (71’ Ronci), Calonaci (45’ Sardilli); Nardella (45’ Gistri), Ciravegna, Loman gino (76’ Rotondo). sport.quotidiano.net Tau-Seravezza, è ancora derby nella semifinale playoffE' questo il verdetto dell'ultima giornata del campionato di serie D girone E. Gli amaranto di Ivan Maraia (nella foto) espugnano (2-1) il campo del Follonica Gavorrano con una doppietta di Manetti e ... noitv.it SERIE D- IL SAN DONATO TAVARNELLE È SALVO! POGGIBONSI AI PLAYOUT Domenica ricchissima di emozioni in Serie D: il San Donato agguanta l'1-1 col Seravezza e si garantisce la salvezza, il Poggibonsi ringrazia Terranuova e Tau e si giocherà - facebook.com facebook