I suoni del bosco | l' itinerario tra melodie e armonie a Ficuzza

Notizia in breve

Il 7 giugno nel pomeriggio si svolgerà una passeggiata nel Bosco Ficuzza, un'area nota per la sua storia e le leggende. L'itinerario attraverserà zone legate a vecchie ferrovie e ai sovrani di epoche passate. L’evento offrirà l’opportunità di ascoltare i suoni della natura e scoprire aspetti storici del luogo. La camminata si svolgerà in un ambiente naturale, con un percorso che unisce elementi storici e paesaggistici.