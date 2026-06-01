I suoni del bosco | l' itinerario tra melodie e armonie a Ficuzza

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 7 giugno nel pomeriggio si svolgerà una passeggiata nel Bosco Ficuzza, un'area nota per la sua storia e le leggende. L'itinerario attraverserà zone legate a vecchie ferrovie e ai sovrani di epoche passate. L’evento offrirà l’opportunità di ascoltare i suoni della natura e scoprire aspetti storici del luogo. La camminata si svolgerà in un ambiente naturale, con un percorso che unisce elementi storici e paesaggistici.

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Siete pronti a vivere un'esperienza indimenticabile in uno dei luoghi più iconici di Sicilia? Al Bosco Ficuzza il pomeriggio di domenica 7 giugno camminata attraverso luoghi che incroceranno storia e leggende, riguardo antiche ferrovie e sovrani di antichi regni ma non solo. si ascoltano anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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