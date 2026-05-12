Escursione al bosco della Ficuzza tra profumi e immagini difficili da dimenticare
Domenica 17 maggio si è svolta un'escursione nel Bosco della Ficuzza, situato nella Riserva Naturale Orientata che comprende anche la Rocca Busambra, il Bosco del Cappelliere e il Gorgo del Drago. I partecipanti hanno attraversato aree di grande valore naturalistico, immergendosi in un paesaggio ricco di profumi e immagini che restano impresse nella memoria. La giornata ha visto un afflusso di appassionati di escursionismo e natura.
Domenica 17 maggio escursione nel cuore dell’amato Bosco della Ficuzza, all’interno della Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago. Un luogo che non smette mai di sorprendere.Questa volta percorreremo un affascinante giro ad anello ai.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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