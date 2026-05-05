Tra acqua e storia | l' itinerario dalle terme arabe di Cefalà Diana alle gole del drago a Ficuzza

Sabato 9 maggio 2026 si svolgerà un itinerario che attraversa alcune delle principali attrazioni naturali e storiche della Sicilia occidentale. La giornata prevede la visita alle terme arabe di Cefalà Diana, un sito con testimonianze architettoniche risalenti a secoli passati, e alle gole del drago a Ficuzza, un paesaggio naturale caratterizzato da formazioni rocciose suggestive. L’evento coinvolge un percorso che unisce acqua, storia e paesaggi immersi nel contesto siciliano.