Tra acqua e storia | l' itinerario dalle terme arabe di Cefalà Diana alle gole del drago a Ficuzza
Sabato 9 maggio 2026 si svolgerà un itinerario che attraversa alcune delle principali attrazioni naturali e storiche della Sicilia occidentale. La giornata prevede la visita alle terme arabe di Cefalà Diana, un sito con testimonianze architettoniche risalenti a secoli passati, e alle gole del drago a Ficuzza, un paesaggio naturale caratterizzato da formazioni rocciose suggestive. L’evento coinvolge un percorso che unisce acqua, storia e paesaggi immersi nel contesto siciliano.
Un viaggio tra natura, architetture e paesaggi nel cuore della Sicilia. Sabato 9 maggio 2026 giornata tra storia, acqua e natura, seguendo un percorso che attraversa secoli di cultura e paesaggi tra i più suggestivi della Sicilia occidentale.Dalle antiche terme di epoca araba, passando per.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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