Clima e Mediterraneo l' Ogs avverte | Mare sempre più caldo e acido rischio per coste e porti

Da cataniatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Organizzazione per la gestione sostenibile del mare ha segnalato un aumento della temperatura e dell'acidità nel Mar Mediterraneo, accompagnato da eventi meteorologici sempre più intensi e spesso distruttivi. Questi cambiamenti ambientali rappresentano una minaccia per le coste e le strutture portuali della regione. Le rilevazioni indicano che le condizioni del mare stanno evolvendo rapidamente, con conseguenze potenzialmente dannose per gli ecosistemi e le attività umane lungo le zone costiere.

Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, sempre più acido e soggetto a fenomeni meteorologici estremi di devastante intensità. Ma per difendere le coste italiane non bastano più i singoli progetti di ricerca: è urgente istituire una "cabina di regia" istituzionale, simile a quella della Protezione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Clima: a rischio centinaia di specie nel Mediterraneo, lo studio di OgsIl riscaldamento del mare sta spingendo molte specie che vivono sui fondali del Mediterraneo a spostarsi verso nord e in acque più profonde.

CLIMA E MAR MEDITERRANEO, L'ALLARME DELL'OGS: "IL CALORE SCENDE IN PROFONDITÀ E ALIMENTA I CICLONI. SERVE UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE"Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, sempre più acido e soggetto a fenomeni meteorologici estremi di devastante intensità.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il mediterraneo al centro di COP31; Al Teatro Garibaldi il Festival del Clima del Mediterraneo: dai panel alle passeggiate green, il programma; Meteo: weekend con il sole, ma la prossima settimana calano le temperature; Mare a maggio senza folla: le mete calde da prenotare ora.

Ciclone Harry e clima, gli esperti: L’innalzamento del livello del mare obbliga a riprogrammare le economie costiereI danni del ciclone Harry in SiciliaI danni del ciclone Harry in Sicilia Il ... msn.com

clima e mediterraneo lAllarme clima nel Mediterraneo: serve una cabina di regia per salvare le coste italianeL'appello dell'Ogs da Ecomed: la ricerca scientifica deve trasformarsi in allerte tempestive e modelli predittivi a supporto della politica e dei territori ... lasicilia.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.