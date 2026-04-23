Clima e Mediterraneo l' Ogs avverte | Mare sempre più caldo e acido rischio per coste e porti

L'Organizzazione per la gestione sostenibile del mare ha segnalato un aumento della temperatura e dell'acidità nel Mar Mediterraneo, accompagnato da eventi meteorologici sempre più intensi e spesso distruttivi. Questi cambiamenti ambientali rappresentano una minaccia per le coste e le strutture portuali della regione. Le rilevazioni indicano che le condizioni del mare stanno evolvendo rapidamente, con conseguenze potenzialmente dannose per gli ecosistemi e le attività umane lungo le zone costiere.

Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, sempre più acido e soggetto a fenomeni meteorologici estremi di devastante intensità. Ma per difendere le coste italiane non bastano più i singoli progetti di ricerca: è urgente istituire una "cabina di regia" istituzionale, simile a quella della Protezione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Clima: a rischio centinaia di specie nel Mediterraneo, lo studio di OgsIl riscaldamento del mare sta spingendo molte specie che vivono sui fondali del Mediterraneo a spostarsi verso nord e in acque più profonde. CLIMA E MAR MEDITERRANEO, L'ALLARME DELL'OGS: "IL CALORE SCENDE IN PROFONDITÀ E ALIMENTA I CICLONI. SERVE UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE"Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, sempre più acido e soggetto a fenomeni meteorologici estremi di devastante intensità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il mediterraneo al centro di COP31; Al Teatro Garibaldi il Festival del Clima del Mediterraneo: dai panel alle passeggiate green, il programma; Meteo: weekend con il sole, ma la prossima settimana calano le temperature; Mare a maggio senza folla: le mete calde da prenotare ora. Ciclone Harry e clima, gli esperti: L’innalzamento del livello del mare obbliga a riprogrammare le economie costiereI danni del ciclone Harry in SiciliaI danni del ciclone Harry in Sicilia Il ... msn.com Allarme clima nel Mediterraneo: serve una cabina di regia per salvare le coste italianeL'appello dell'Ogs da Ecomed: la ricerca scientifica deve trasformarsi in allerte tempestive e modelli predittivi a supporto della politica e dei territori ... lasicilia.it Oceani già a temperature record e ora l’arrivo di un “Super El Niño”: per gli esperti si entra in uno scenario mai osservato prima. Secondo il climatologo del CNR Giulio Betti, il fenomeno atteso tra fine 2026 e 2027 potrebbe amplificare un sistema climatico già - facebook.com facebook Le associazioni hanno inviato una lettera denunciando il "clima d'odio esploso" proprio al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica che promette controlli sul territorio e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. x.com