Un gruppo di volontari senegalesi ha ripulito una spiaggia libera nella pineta Volpini. L’intervento è stato organizzato dall’associazione culturale dei residenti senegalesi nella zona. I partecipanti hanno raccolto rifiuti e detriti lungo la tratto di spiaggia, contribuendo alla pulizia dell’area. L’attività si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diversi volontari. Nessuna altra informazione sulla durata o sui soggetti coinvolti è stata comunicata.

La pulizia della spiaggia libera nella pineta Volpini ha visto come protagonisti i volontari dell’ associazione culturale dei senegalesi residenti a Porto Recanati. Significativa soprattutto la partecipazione di numerosi giovani, che si sono rimboccati le maniche per raccogliere rifiuti e materiale spiaggiato. "Oggi non abbiamo solo ripulito una spiaggia: abbiamo costruito un esempio di solidarietà, integrazione, rispetto reciproco e tutela dell’ambiente – ha sottolineato il presidente Bassirou Diop –. Culture diverse possono intrecciarsi in modo positivo, unite da valori comuni e dal desiderio di prendersi cura della terra e del mare che ci ospitano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I senegalesi puliscono la spiaggia: "Solidarietà e integrazione"

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