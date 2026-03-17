Integrazione e tutela dei consumatori | firmata convenzione tra Federconsumatori Campania e Associazione dei Senegalesi di Napoli

Federconsumatori Campania e l’Associazione dei Senegalesi di Napoli hanno firmato una convenzione per migliorare l’accesso ai servizi di tutela dei consumatori per i cittadini migranti. La collaborazione prevede l’attivazione di sportelli di assistenza, iniziative informative e azioni di prevenzione contro le truffe. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi di tutela e promuovere la prevenzione di pratiche scorrette.

La collaborazione punta a rendere più accessibili i servizi di tutela dei consumatori per i cittadini migranti, attraverso informazione, sportelli di assistenza e attività di prevenzione delle truffe. Berritto: “Chi arriva in Italia spesso deve confrontarsi con contratti complessi, servizi difficili da comprendere e purtroppo anche con situazioni di abuso o di informazione scorretta”. Diritti dei consumatori, accesso ai servizi, inclusione sociale. Sono temi che spesso si intrecciano nella vita quotidiana di chi vive e lavora nelle grandi città, soprattutto quando si parla di cittadini stranieri che devono orientarsi tra contratti, utenze e servizi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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