studenti dal mondo sulla riviera in spiaggia sport e integrazione

Studenti provenienti da vari Paesi si sono ritrovati sulla spiaggia di Rimini, dove praticano attività sportive e partecipano a iniziative di integrazione. La presenza internazionale si mescola con il mare e il sole, creando un’atmosfera di scambio tra giovani di origini differenti. Durante le giornate, si alternano momenti di sport e incontri culturali, mentre la spiaggia diventa un punto di aggregazione per chi cerca di conoscere altre realtà.

Il mare di Rimini si conferma ancora una volta luogo d’incontro tra culture, lingue e storie diverse. Al Bagno Turquoise si è svolto l’ International Beach Day organizzato dal CUS Bologna, una giornata che ha portato sulla spiaggia riminese una cinquantina di studenti internazionali del Campus di Rimini dell’Università di Bologna. L’evento ha trasformato il litorale in uno spazio di socialità e condivisione, tra attività sportive, giochi sulla sabbia e momenti di incontro capaci di creare nuove amicizie e rafforzare i legami tra ragazzi provenienti da Paesi e culture differenti. Un clima di entusiasmo e partecipazione che ha animato per tutta la giornata il Bagno Turquoise, diventato per l’occasione un piccolo villaggio internazionale affacciato sull’Adriatico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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