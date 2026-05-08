L' abbraccio di Palazzo Moroni alle regine della Banca Annia Volley

Alla vigilia dell'ultima partita del campionato di volley femminile di serie B1, la squadra padovana è stata ricevuta dall'assessore allo Sport del Comune di Padova. La squadra, composta da giocatrici e staff, è stata accolta presso gli uffici comunali in un incontro che ha rafforzato il legame con le istituzioni locali. La partita è prevista per sabato 9 maggio alle ore 20,30 in trasferta contro una formazione bergamasca.

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Alla vigilia dell’ultima partita del campionato di volley femminile di B1 la Banca Annia Padova Women (fischio d'inizio sabato 9 maggio alle 20,30 in casa del Don Colleoni Bergamo), è stata ospite dell’assessore allo Sport del comune di Padova, Diego Bonavina, che ha ricevuto squadra, staff e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Volley, la Banca Annia domina l’Arena Verona: 3-1 per la promozione? Cosa scoprirai Come ha fatto la Banca Annia a ribaltare i set finali? Chi sono le giocatrici che hanno guidato l'attacco padovano? Perché... “L'Io diviso”, mostra di Maurizio Ciato alle ex Scuderie di Palazzo MoroniDal 3 al 26 aprile le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra di Maurizio Ciato L'io diviso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuova Questura in via Anelli a Padova, ok al progetto definitivo: Prima pietra entro l'estate 2027; Questura in via Anelli, il progetto definitivo: ecco numeri e tempi; Parchi, 2 milioni per le giostre per i più piccoli. Antonio Bressa: Le aree verdi sono importanti punti d'incontro. Torna Seta, l’omaggio a Roberto Capucci a Palazzo MoroniSabato 16 e domenica 17 maggio torna Seta a Palazzo Moroni. Mercato vintage, laboratori, installazioni e una mostra di Roberto Capucci ... bergamonews.it Pic-nic nell’ortaglia di Palazzo MoroniTornano i pic-nic nell’Ortaglia di Palazzo Moroni a Bergamo. L’iniziativa viene proposta nelle seguenti date: domenica 29 marzo, lunedì 6 aprile e domenica 12 e 19 aprile, sabato 25 e domenica 26 ... bergamonews.it Il 17 maggio come ormai tradizione sarà la giornata mondiale contro l'ipertensione: sarà la 22esima edizione. I professionisti del Centro Ipertensione dell'Azienda, diretto dalla prof.ssa Maria Teresa Seccia, saranno in città davanti a Palazzo Moroni dalle 9 alle - facebook.com facebook