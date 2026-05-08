L' abbraccio di Palazzo Moroni alle regine della Banca Annia Volley
Alla vigilia dell'ultima partita del campionato di volley femminile di serie B1, la squadra padovana è stata ricevuta dall'assessore allo Sport del Comune di Padova. La squadra, composta da giocatrici e staff, è stata accolta presso gli uffici comunali in un incontro che ha rafforzato il legame con le istituzioni locali. La partita è prevista per sabato 9 maggio alle ore 20,30 in trasferta contro una formazione bergamasca.
Alla vigilia dell’ultima partita del campionato di volley femminile di B1 la Banca Annia Padova Women (fischio d'inizio sabato 9 maggio alle 20,30 in casa del Don Colleoni Bergamo), è stata ospite dell’assessore allo Sport del comune di Padova, Diego Bonavina, che ha ricevuto squadra, staff e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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