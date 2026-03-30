Dal 3 al 26 aprile, le ex Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra di Maurizio Ciato intitolata L'Io diviso. La rassegna presenta una serie di opere che esplorano il tema dell'identità e delle divisioni interiori. Il titolo si ispira a un saggio pubblicato nel 1955 dallo psichiatra scozzese Ronald Laing, focalizzato sullo stato della schizofrenia.

Dal 3 al 26 aprile le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra di Maurizio Ciato L'io diviso. Il titolo riprende quello di un saggio del 1955 dello psichiatra e filosofo scozzese Ronald Laing, che aveva come argomento lo stato della schizofrenia. Nello studio di Laing la schizofrenia era inserita in una visione più ampia che faceva riferimento ad una condizione ontologica che era propria dello schizofrenico, ma anche dell’Umanità e, nello specifico, della nostra società. Per Ciato "Noi e la realtà è uno stato d’insicurezza tra il nostro essere e gli altri. Una ricerca di 'normalità' che in realtà non esiste: quindi la creazione di 'false sicurezze' che alienano la coscienza d’essere fragili, complessi e simili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - “L'Io diviso”, mostra di Maurizio Ciato alle ex Scuderie di Palazzo Moroni

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