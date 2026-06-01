I Sapori del Parco | due giorni di enogastronomia laboratori e sport
La terza edizione di I Sapori del Parco si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno nel centro visitatori del Parco del Circeo. La manifestazione prevede eventi legati all’enogastronomia, laboratori e attività sportive. La rassegna si svolgerà su due giorni, coinvolgendo espositori e partecipanti con iniziative dedicate alle specialità locali e alle attività all’aperto. L’evento si terrà nel rispetto delle norme vigenti e senza modifiche alle modalità di accesso.
Terza edizione per I Sapori del Parco la manifestazione che animerà il centro visitatori del Parco del Circeo sabato 6 e domenica 7 giugno.Due giornate dedicate alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, della biodiversità e del turismo sostenibile, per vivere un'esperienza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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I Sapori del Parco, tutto pronto per la terza edizione x.com
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