I Sapori del Parco | due giorni di enogastronomia laboratori e sport

Notizia in breve

La terza edizione di I Sapori del Parco si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno nel centro visitatori del Parco del Circeo. La manifestazione prevede eventi legati all’enogastronomia, laboratori e attività sportive. La rassegna si svolgerà su due giorni, coinvolgendo espositori e partecipanti con iniziative dedicate alle specialità locali e alle attività all’aperto. L’evento si terrà nel rispetto delle norme vigenti e senza modifiche alle modalità di accesso.