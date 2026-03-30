Il 30 maggio 2026 all’Allianz Stadium di Torino si terrà una performance di Rockin’ 1000, una formazione composta da mille musicisti che suonano insieme. L’evento sarà l’unica data in Italia e vedrà la partecipazione di ospiti come Elio e Le Storie Tese. La manifestazione rappresenta l’unico appuntamento nel paese per questa formazione.

Rockin’ 1000, la più grande rock band del mondo, si esibirà per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino per la data evento di sabato 30 maggio 2026, l'unica in territorio italiano. Ad arricchire la line-up, insieme ai mille musicisti (chitarristi, bassisti, batteristi, cantanti e altri performers) sul palco, ci saranno anche gli Elio e Le Storie Tese. Il concerto segna il ritorno di Rockin’ 1000 in città dopo l’esibizione del 2022 in piazza San Carlo in apertura della serata finale dell’Eurovision Song Contest. Questa volta, però, si tratterà di un concerto interamente firmato dalla band. Verranno eseguiti, in perfetta sincronia, alcuni dei brani più leggendari della storia del rock dando vita a un’esperienza collettiva di oltre due ore capace di coinvolgere pubblico e performers in una grande celebrazione della musica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Il 30 maggio 2026 all'Allianz Stadium di Torino arriva Rockin' 1000 (mille musicisti che suonano insieme) con ospiti Elio e Le Storie Tese

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