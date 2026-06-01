Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma Xlovecam, l’80% degli italiani considera fare sesso con l’intelligenza artificiale un tradimento. La ricerca ha coinvolto un campione di utenti e ha evidenziato che la maggioranza percepisce l’interazione con l’AI in ambito sessuale come un atto simile a un tradimento. I risultati si basano sulle risposte di persone che hanno partecipato allo studio, senza ulteriori dettagli sulle modalità di indagine o sul campione complessivo.

F are sesso con l’AI è un tradimento? Per 8 italiani su 10 sì. I risultati del sondaggio condotto dalla piattaforma di intrattenimento per adulti Xlovecam parlano chiaro. La maggior parte delle persone coinvolte ha infatti ammesso che si sentirebbe a disagio nel sapere che il proprio partner è coinvolto in questo tipo di rapporto. Allo stesso tempo però 4 italiani su 10 hanno anche ammesso di aver avuto o di volere una interazione sessuale con un chatbot o un avatar. Sesso e alimentazione: i sette cibi nemici dell’eros e della libido X Leggi anche › Sesso e giovani: il bacio a uno sconosciuto di oggi e la sfida delle adolescenti di ieri Sesso con l’AI, le nuove frontiere dell’amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I risultati di un sondaggio fatto agli italiani sul rapporto con l'intelligenza artificiale

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