Intelligenza artificiale fidarsi è un rischio? I risultati sorprendono

Un recente studio ha messo in discussione la capacità dell’intelligenza artificiale di distinguere tra informazioni vere e false nella ricerca scientifica. La ricerca, condotta sotto la guida di un professore, ha analizzato come i sistemi di intelligenza artificiale rispondano a diversi tipi di dati e quale affidabilità mostrino nel verificare le fonti. I risultati ottenuti sono sorprendenti e portano a riflettere sulla fiducia riposta in queste tecnologie.

L’intelligenza artificiale è davvero in grado di distinguere il vero dal falso quando si tratta di ricerca scientifica? È questa la domanda da cui è partito uno studio guidato dal professore Mesut Cicek della Washington State University, che ha messo alla prova le capacità di ChatGPT in un contesto tutt’altro che semplice. Il team di ricerca ha sottoposto all’IA oltre 700 ipotesi tratte da studi accademici, chiedendo di stabilire se fossero supportate da evidenze scientifiche oppure no. Per rendere il test ancora più rigoroso, ogni singola domanda è stata ripetuta 10 volte identiche, con l’obiettivo di valutare non solo l’accuratezza, ma anche la coerenza delle risposte. 🔗 Leggi su Billipop.com

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