Rompere assedio a Gaza e aprire corridoio umanitario attracca a Trieste una barca della Global Sumud Flotilla VIDEO
Questa mattina, a Trieste, è arrivata un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla che parteciperà a una nuova missione prevista per fine aprile. La nave, ormeggiata al Molo Audace, si prepara a navigare dalla Sicilia con l'obiettivo di rompere l'assedio a Gaza e di aprire un corridoio umanitario. La flottiglia si muove in un contesto di tensione e di intervento internazionale.
Ha attraccato questa mattina in Molo Audace un'imbarcazione che prenderà parte alla prossima missione della Global Sumud Flotilla, che partirà verso fine aprile dalla Sicilia con lo scopo di rompere l'assedio a Gaza e aprire un corridoio umanitario. Come ha spiegato Sandra Palmesi, referente.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano
La Global Sumud Flotilla fa tappa a Napoli, le imbarcazioni dirette a Gaza con cibo e aiuti umanitari: “L’assedio illegale continua”Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,...