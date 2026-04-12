Rompere assedio a Gaza e aprire corridoio umanitario attracca a Trieste una barca della Global Sumud Flotilla VIDEO

Questa mattina, a Trieste, è arrivata un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla che parteciperà a una nuova missione prevista per fine aprile. La nave, ormeggiata al Molo Audace, si prepara a navigare dalla Sicilia con l'obiettivo di rompere l'assedio a Gaza e di aprire un corridoio umanitario. La flottiglia si muove in un contesto di tensione e di intervento internazionale.