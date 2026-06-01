I resti di una barca della Flotilla arrivano sulle coste della Striscia di Gaza | Una fonte di speranza per chi resiste

Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è arrivata sulle coste di Gaza, portando i resti di un natante. La nave, parte di una missione di solidarietà, si è arenata nel territorio palestinese. La Flotilla, che mira a sostenere la popolazione locale, ha attirato attenzione internazionale. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La presenza della barca rappresenta un gesto simbolico di resistenza e solidarietà nella regione.

Alla fine una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ha toccato le coste di Gaza. I resti di una delle barche, la Ksar Sadabad dove si trovava anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il parlamentare M5s Carotenuto, sono stati portati dalla corrente sulla spiaggia di Al-Mawasi, nel sud della Striscia. Alcuni video pubblicati sui social mostrano gli abitanti che si radunano intorno al relitto, per cercare di recuperare il materiale ancora utilizzabile, come i pannelli solari. A Gaza la popolazione sopravvive ancora in una gravissima carenza di farmaci, elettricità, cibo e acqua potabile. “La scena riflette la dura... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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