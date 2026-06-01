I resti di una barca della Flotilla arrivano sulle coste della Striscia di Gaza | Una fonte di speranza per chi resiste

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è arrivata sulle coste di Gaza, portando i resti di un natante. La nave, parte di una missione di solidarietà, si è arenata nel territorio palestinese. La Flotilla, che mira a sostenere la popolazione locale, ha attirato attenzione internazionale. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La presenza della barca rappresenta un gesto simbolico di resistenza e solidarietà nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla fine una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ha toccato le coste di Gaza. I resti di una delle barche, la Ksar Sadabad dove si trovava anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il parlamentare M5s Carotenuto, sono stati portati dalla corrente sulla spiaggia di Al-Mawasi, nel sud della Striscia. Alcuni video pubblicati sui social mostrano gli abitanti che si radunano intorno al relitto, per cercare di recuperare il materiale ancora utilizzabile, come i pannelli solari. A Gaza la popolazione sopravvive ancora in una gravissima carenza di farmaci, elettricità, cibo e acqua potabile. “La scena riflette la dura... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

i resti di una barca della flotilla arrivano sulle coste della striscia di gaza una fonte di speranza per chi resiste
© Ilfattoquotidiano.it - I resti di una barca della Flotilla arrivano sulle coste della Striscia di Gaza: “Una fonte di speranza per chi resiste”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

I resti di una barca della Flotilla raggiungono le coste della Striscia di Gaza: “Una fonte di speranza per chi resiste”Una barca della Flotilla Global Sumud è arrivata sulle coste di Gaza, portando con sé i resti di quella che si presume fosse una delle imbarcazioni...

"Rompere assedio a Gaza e aprire corridoio umanitario", attracca a Trieste una barca della Global Sumud Flotilla (VIDEO)Questa mattina, a Trieste, è arrivata un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla che parteciperà a una nuova missione prevista per fine aprile.

Temi più discussi: Gaza: Presa in giro chiamarlo cessate il fuoco. È una giungla; Genova potenzia la rete SAI: 25 nuovi posti per l’accoglienza di famiglie dai corridoi umanitari; La Giornata internazionale dei minori scomparsi: a Gaza 2.900 bambini persi tra le macerie; A Genova 25 nuovi posti per l'accoglienza di famiglie dai corridoi umanitari.

striscia di gaza i resti di unaGaza, una delle barche della Flotilla riesce a raggiungere la StrisciaVento e correnti l’hanno spinta fino alla spiaggia dove si è radunata una piccola folla: Almeno una delle nostre imbarcazioni ha rotto l’assedio ... msn.com

striscia di gaza i resti di unaGaza, resta alta l’allerta dopo il piano israeliano di estendere il controllo sul 70% della StrisciaLa crisi di Gaza torna al centro dell'agenda internazionale dopo la decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di ordinare alle ... dailyexpress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web