I Reddinia live band a Casa la Corte

Sabato 6 giugno, i Reddinia live band si esibiranno a Casa la Corte, in via Enrico Mattei 2E a Forlì. La serata proporrà musica dance-pop-rock, offrendo un programma dedicato all'intrattenimento musicale. L'evento si svolge in un locale che ospita concerti e serate di musica dal vivo. La band torna sul palco per una performance prevista in un ambiente dedicato alla musica dal vivo.

La band dei Reddinia torna sabato 6 giugno a Casa la Corte, via Enrico Mattei 2E Forlì. Sarà una serata all' insegna del divertimento con la musica dance-pop-rock. Dala cucina proposte varie e drink. Per info e prenotazioni: 0543 780642. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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