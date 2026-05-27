Concerto Red Apple Live | tre band live a Mandria al Parco della Mela Rossa

Venerdì 29 maggio nel tardo pomeriggio appuntamento musicale unplugged in zona Mandria presso il "Parco della Mela Rossa" in via Gradisca, dietro all'OIC, con "tre concerti in uno" dalle ore 17.30 in poi.Ci sarà la possibilità di ascoltare tre band locali con repertorio intergenerazionale, a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Dominic Fike - Babydoll (Live at Lollapalooza Chicago 2025)

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