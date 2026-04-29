Serata live con la Ponente Band al Circolo La Rimbomba
Al Circolo La Rimbomba di Bertinoro si svolgerà una serata musicale con la Ponente Band, che proporrà un repertorio di musica d’autore e influenze rock. L’evento è previsto per la sera e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo la band in un ambiente dedicato alla cultura e alla musica. Non sono stati comunicati dettagli sui biglietti o sugli orari precisi dell’evento.
Il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica d’autore e delle contaminazioni rock. Giovedì 30 aprile, alle ore 21:30, salirà sul palco la Ponente Band, formazione forlivese che negli ultimi anni ha costruito una propria identità sonora.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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