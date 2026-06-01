I nuovi dati svelano un boom di consensi tra gli under quarantacinque Per le nuove generazioni l' autodeterminazione medica non è più una paura ma un diritto civile

Da iodonna.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati più recenti indicano un aumento di consensi tra le persone sotto i 45 anni riguardo all'autodeterminazione medica. Per le nuove generazioni, questa scelta viene considerata un diritto civile piuttosto che una paura. Il modo di affrontare le decisioni sui trattamenti e sulla fine della vita sta evolvendosi, riflettendo un cambiamento nel modo di pensare alla gestione dei momenti più delicati dell’esistenza.

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I l modo in cui pensiamo al domani e alla gestione dei momenti più delicati dell’esistenza sta cambiando. Le ultime fotografie scattate della società italiana dal Rapporto Italia 2026 di Eurispes, rivelano che il desiderio di autodeterminazione e la tutela della dignità personale non sono più tabù, ma stanno diventando importanti nelle conversazioni delle famiglie, soprattutto tra le generazioni più giovani. Confinate, un tempo ai dibattiti accademici o alle aule di tribunale, le riflessioni sul fine vita sono entrate a far parte della sensibilità comune. La Sardegna approva la legge sul fine vita, è la seconda regione in Italia X Fine vita: sempre più importante decidere del proprio destino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - I nuovi dati svelano un boom di consensi tra gli under quarantacinque. Per le nuove generazioni l'autodeterminazione medica non è più una paura, ma un diritto civile.
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