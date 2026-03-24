L'attrice torna al cinema interpretando un personaggio che mette in luce le sue vulnerabilità e le decisioni di vita di una donna in età avanzata. Nel film, il personaggio si confronta con temi come l'autodeterminazione, l'amore oltre i tabù e la libertà di scelta fino all'ultimo momento. La protagonista si spoglia del passato per raccontare il suo percorso personale.

( a skanews) – Barbara Bouchet torna al cinema con un film che mostra le fragilità ma anche le scelte di vita e di libertà di una donna che sta attraversando la terza età. L’attrice è infatti protagonista di Finale: allegro, diretto da Emanuela Piovano, presentato in anteprima al Bif&st e che arriverà nei cinema dal 9 aprile. Barbara Bouchet story. guarda le foto Barbara Bouchet, il ruolo di Karina in Finale: allegro. Bouchet interpreta Karina, una donna che ha avuto successo come musicista, una vita intensa, è da tempo innamorata di un’altra donna ma non ha più nessuna aspettativa nel futuro. «Questo film mi ha dato la possibilità di uscire fuori dal mio vecchio personaggio, che non rinnego, mi ha dato tanto, però io voglio crescere, sia come persona che come attrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'icona si spoglia del passato per raccontare le fragilità e la forza di una donna che rivendica il diritto all'autodeterminazione, all'amore oltre i tabù e alla libertà di scelta fino all'ultimo istante

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