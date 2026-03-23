Referendum le generazioni si spaccano | il No stravince tra i giovani il Sì tiene tra gli over 55 Ecco cosa dicono i dati

Da open.online 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro il dato nazionale che vede la vittoria del No al 54%, emerge una frattura generazionale nel modo in cui gli italiani hanno votato la riforma della giustizia. Secondo le stime di Opinio-Rai sulla ripartizione dei votanti, il fronte del rifiuto ha trovato la sua roccaforte tra i più giovani. Nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 34 anni, il No ha stravinto con il 61,1%, lasciando il Sì a un marginale 38,9%. Segnale politico rilevante che indica come le nuove generazioni abbiano percepito il cambiamento costituzionale proposto dal Governo come distante o potenzialmente rischioso per l’equilibrio dei poteri e della Costituzione. La fascia 35-54 più equilibrata. 🔗 Leggi su Open.online

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