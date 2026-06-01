I nomi sbagliati l'auto guasta e l'invitata ricoverata | nozze da incubo in Toscana sposi risarciti per 19mila euro

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una coppia australiana ha avuto un matrimonio problematico in Toscana, con nomi sbagliati nei documenti, un’auto guasta e un’ospedalizzazione dell’invitata. La cerimonia si è svolta comunque, ma i disagi hanno portato a un risarcimento di 19mila euro. La coppia ha deciso di agire legalmente per i disservizi e i danni subiti durante il viaggio e l’evento.

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Una coppia di sposi australiana aveva scelto l'Italia, più precisamente la Toscana, per le proprie nozze. Il matrimonio però si è rivelato un vero e proprio incubo con una sequela di errori: la società di wedding planning condannata al risarcimento di 19mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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