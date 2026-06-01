i nidi orso bruno e bruco verde festeggiano

Venerdì scorso, i Nidi d’Infanzia Orso Bruno e Bruco Verde hanno organizzato una festa con bambini, genitori e operatori. L’evento ha visto momenti di gioco, musica e condivisione. La giornata si è svolta in un’atmosfera di allegria e partecipazione, con attività pensate per coinvolgere le famiglie presenti. Entrambe le strutture hanno festeggiato il loro anniversario in un ambiente di convivialità, con spazio per scambi e incontri tra adulti e bambini.

MASSA MARITTIMA Una giornata di festa, partecipazione e condivisione ha animato la giornata di venerdì scorso ai Nidi d’Infanzia Orso Bruno (Massa Marittima) e Bruco Verde (Valpiana), che hanno celebrato il loro compleanno. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Arcobaleno per i servizi all’infanzia dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, ha riunito bambini, famiglie ed educatrici. Celebrare l’anniversario di una struttura educativa è un evento inconsueto, ma ricco di significato: si festeggia la comunità di relazioni, esperienze e crescita che quotidianamente prende vita al suo interno, e si riconosce il ruolo fondamentale della scuola nella costruzione del tessuto sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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