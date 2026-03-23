«L’orso bruno marsicano vive in quell’area, tra Abruzzo, Lazio e Molise, da oltre quattromila anni. Tanta popolazione è abituata sin dalla nascita a conviverci, altri fanno più fatica», ci racconta Stefano Orlandini, presidente dell’associazione, nata nel 2012 dalla volontà di un gruppo di amici. «Una sfida diventata un lavoro. Oggi ci sono circa 60 esemplari che ultimamente si stanno muovendo attraverso corridoi biologici. Con il premio espanderemo le nostre operazioni fino in valle del Roveto, per monitorare meglio - con la costruzione di una foresteria e tutta una serie di azioni di fototrappolaggio e videotrappolaggio - gli orsi che si spostano lì». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Defender Awards, un premio per proteggere l’orso bruno marsicano

Articoli correlati

Defender Awards dà un contributo concreto alla tutela dell’orso marsicanoCe ne sono circa 60 esemplari, che scorrazzano nei boschi dell’Appennino centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise.

Defender Awards, all’associazione “Salviamo l’Orso” un Defender 110 per due anniIl mondo delle automobili non è fatto soltanto di numeri, meccanica, tecnologia e imprese sportive.

Una raccolta di contenuti su Defender Awards

Temi più discussi: Defender Awards 2026: all’Italia il premio per la fauna; Defender Awards, all’associazione Salviamo l’Orso un Defender 110 per due anni; Ecco chi sta cercando di salvare davvero l'orso bruno marsicano; Defender Awards dà un contributo concreto alla tutela dell’orso marsicano.

Defender Awards dà un contributo concreto alla tutela dell’orso marsicanoIl brand britannico ha istituto dei riconoscimenti internazionali per organizzazioni no-profit che lavorano a livello locale su progetti umanitari e di conservazione: in Italia è stata premiata l’asso ... gqitalia.it

Defender Awards, all’associazione Salviamo l’orso un Defender 110 per due anniL’associazione Salviamo l’Orso ha vinto nella categoria Defender of the Wild la prima edizione dei Defender Awards. Il premio è stato consegnato a Pettorano sul Gizio (AQ) ... msn.com

VIDEO | Defender Awards, il premio nella categoria wild va all'associazione Salviamo l'Orso. Una Defender 4x4 e 120.000 euro per salvare l'orso bruno marsicanoLeggi l'articolo completo su ANSA.it #ANSAmotori #ANSA facebook

VIDEO | Defender Awards, il premio nella categoria wild va all'associazione Salviamo l'Orso. Una Defender 4x4 e 120.000 euro per salvare l'orso bruno marsicanoLeggi l'articolo completo su ANSA.it #ANSAmotori #ANSA x.com