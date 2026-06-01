C’è un grande ritorno che continua anche in streaming. Dal 2 giugno, tutti gli episodi de I Cesaroni – Il ritorno saranno disponibili gratis su Mediaset Infinity per poter rivivere ogni momento dell’ultimo capitolo della serie che ha conquistato il pubblico di Canale 5. A dieci anni dall’ultima stagione andata in onda, la famiglia della Garbatella torna con nuove storie, emozioni e dinamiche familiari senza perdere quell’atmosfera autentica, ironica e coinvolgente che ha reso I Cesaroni un cult della televisione italiana. Al centro del racconto ritroviamo Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, che torna anche alla regia della serie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - ‘I Cesaroni – Il Ritorno’ arriva gratis su Mediaset Infinity

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