I funerali di Arduino Troili | Addio a un uomo dalle grandi qualità e dalla fede enorme

Da viterbotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si sono svolti nella chiesa del Sacro Cuore al Pilastro i funerali di Arduino Troili, ex consigliere comunale e sindacalista. Deceduto all’età di 79 anni, Troili è stato ricordato da amici e familiari come un uomo con grandi qualità e una fede profonda. La cerimonia ha visto una partecipazione numerosa di cittadini e conoscenti. La salma è stata posta all’interno della chiesa prima della tumulazione.

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Folla nella chiesa del Sacro Cuore al Pilastro per i funerali di Arduino Troili, storico sindacalista ed ex consigliere comunale morto a 79 anni. Una figura che ha attraversato da protagonista importanti pagine della storia sociale e politica viterbese, lasciando un'eredità fatta di impegno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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