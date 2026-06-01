I funerali di Arduino Troili | Addio a un uomo dalle grandi qualità e dalla fede enorme

Notizia in breve

Si sono svolti nella chiesa del Sacro Cuore al Pilastro i funerali di Arduino Troili, ex consigliere comunale e sindacalista. Deceduto all’età di 79 anni, Troili è stato ricordato da amici e familiari come un uomo con grandi qualità e una fede profonda. La cerimonia ha visto una partecipazione numerosa di cittadini e conoscenti. La salma è stata posta all’interno della chiesa prima della tumulazione.