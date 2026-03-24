Addio a Paolo Cirino Pomicino ai funerali c' è tutta la ex Dc L' omelia | Un uomo che sapeva mediare

Durante i funerali di Paolo Cirino Pomicino, è stato presente un gruppo di esponenti politici provenienti dalla Democrazia Cristiana e da altri schieramenti. Il feretro, in legno chiaro, era accompagnato dall'omelia che ha descritto la figura come un uomo capace di mediare. Tra i partecipanti si sono visti diversi rappresentanti di rilievo del panorama politico italiano.

Un feretro in legno chiaro, e diversi esponenti del mondo politico, della storia della Democrazia cristina e non solo. A Roma si celebrano i funerali dell'ex ministro Paolo Cirino Pomicino, scomparso pochi giorni fa. Tra i politici oggi presenti nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria, ci sono i democristiani di lungo corso Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi, Clemente Mastella, Bruno Tabacci, Antonio Matarrese, Vincenzo Scotti, ma anche l'ex premier Massimo D'Alema. I fiori bianchi e le corone. Per l'ultimo saluto ci sono dei fiori bianchi, accanto una grande foto del defunto e diverse corone, tra cui quelle delle presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Paolo Cirino Pomicino, ai funerali c'è tutta la ex Dc. L'omelia: "Un uomo che sapeva mediare" Articoli correlati Paolo Cirino Pomicino: addio all’ex ministro DcSi è spento a 86 anni l'ex ministro democristiano del periodo andreottiano, Paolo Cirino Pomicino. Leggi anche: Addio a Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro della Dc: aveva 87 anni Contenuti e approfondimenti su Paolo Cirino Pomicino Temi più discussi: Addio a Paolo Cirino Pomicino, così ci raccontava la sua vita politica; Addio a Paolo Cirino Pomicino, 'o ministro degli anni d'oro della prima Repubblica; Addio a Paolo Cirino Pomicino, protagonista politico e voce del Mezzogiorno; Addio a Cirino Pomicino, 'o ministro della Dc e l'ultimo degli andreottiani. Addio a Paolo Cirino Pomicino, ai funerali c'è tutta la ex Dc. L'omelia: Un uomo che sapeva mediareUn feretro in legno chiaro, e diversi esponenti del mondo politico, della storia della Democrazia cristina e non solo. A Roma si celebrano i funerali dell'ex ministro Paolo Cirino Pomicino, scomparso ... ilgiornale.it Addio a Paolo Cirino Pomicino, storico volto della Dc: si è spento a Roma a 86 anniL’ex leader democristiano è morto a Roma nella clinica Quisisana: lunga carriera tra Parlamento e Governo, dalle stagioni di Andreotti alle inchieste di Mani Pulite ... ilgazzettinovesuviano.com A Roma l’ultimo saluto a Paolo Cirino Pomicino x.com È scomparso a Roma, all’età di 86 anni, Paolo Cirino Pomicino. Deputato per la Democrazia cristiana dal 1976 al 1994 e poi di nuovo eletto nella legislatura 2006-08, Pomicino è stato Ministro per la funzione pubblica e poi del bilancio nei governi De Mita e A - facebook.com facebook